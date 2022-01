Politico Media Group: Goli Sheikholeslami wird CEO

Zur Politico Media Group gehören die Medienmarken, die Axel Springer 2021 von Robert Allbritton erworben hatte, insbesondere Politico und Protocol. Goli Sheikholeslami wird zudem Vorsitzende des Gesellschafterbeirats von Politico Europe in Brüssel. Der Ernennung der neuen CEO sei ein intensiver landesweiter Auswahlprozess vorausgegangen, wie Axel Springer am Montag mitteilte.

Derzeit ist Sheikholeslami Präsidentin und CEO von New York Public Radio. Sie verfügt gemäss Mitteilung über «umfassende Erfahrung» sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privaten Mediensektor mit Führungspositionen unter anderem bei der Washington Post, Chicago Public Media, Conde Nast und Time Warner. Darüber hinaus war Sheikholeslami von 2016 bis 2019 Mitglied des Board of Directors des National Public Radio in den USA und gehört aktuell dem Board of Directors der US-Plattform Patreon für Künstler und Kreative an.

In ihrer neuen Funktion als CEO der Politico Media Group werde sie gemeinsam mit ihrem Team das laut eigenen Angaben «einzigartige Profil» von Politico weiter schärfen. Ausserdem sei es das Ziel, die Reichweite durch stetige Investitionen und Innovationen in Qualitätsjournalismus sowie hervorragende Produkte weiter zu stärken und auszubauen.

Nach iranischer Revolution in die USA geflüchtet

«Wir freuen uns sehr, Goli Sheikholeslami als CEO von Politico begrüssen zu dürfen», lässt sich Jan Bayer, Vorstand News Media der Axel Springer SE, in der Mitteilung zitieren: «Golis bisherige Karriere haben einerseits grosse Erfolge auf den Feldern Wachstum und Innovation geprägt, andererseits ihr leidenschaftlicher Einsatz für Qualitätsjournalismus.» Aufgrund ihres «umfassenden Erfahrungsschatzes und ihrer grossen Ambitionen» mit Blick auf Politico sei Sheikholeslami für Axel Springer ganz klar die erste Wahl gewesen. «Sie wird unsere Vision weiter vorantreiben, Politico zum globalen Marktführer zu machen, wenn es um Nachrichten und Informationen zu Politik und Regulierung in den wichtigsten Machtzentren der Welt geht», so Bayer weiter.

Goli Sheikholeslami sagt: «An Politico beeindruckt mich vor allem die Beharrlichkeit und Konsequenz, die das erfolgreiche Geschäftsmodell und den mutigen, faktenbasierten Journalismus auszeichnen. Kein anderes Medienunternehmen verfügt über ein derart starkes Fundament für weiteres Wachstum. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem so talentierten Team von Journalisten und Medienprofis das nächste Kapitel von Politico und Protocol zu schreiben.»

Sheikholeslami wuchs in einem Vorort von Washington, D.C. auf und studierte internationalen Volks-

wirtschaftslehre an der School of Foreign Service der Georgetown University. Zudem erwarb sie an der Darden School of Business im US-Bundesstaat Virginia einen MBA. Sheikholeslami ist die Tochter eines iranischen Diplomaten. Mit ihrer Familie floh sie kurz nach der iranischen Revolution von 1979 und kam als politischer Flüchtling in die Vereinigten Staaten. (pd/tim)