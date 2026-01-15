Publiziert am 15.01.2026

Eine Magen-Darm-Grippe zwingt Uvek-Vorsteher Albert Rösti, auf öffentliche Auftritte zu verzichten. «Die Erkrankung verlief heftiger als zunächst angenommen», schreibt Franziska Ingold, Kommunikationschefin des Uvek, an die akkreditierten Bundeshausjournalisten.

Rösti gehe es zwar etwas besser und er habe «zwar wieder mit der Arbeit angefangen», nehme «aber aufgrund der Ansteckungsgefahr noch keine öffentlichen Auftritte» wahr, so Ingold gegenüber persoenlich.com. Er werde sich vorläufig «primär seinen laufenden und liegengebliebenen Dossiers im Uvek widmen».

Die Medienkonferenz zur Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» findet nun am Mittwoch, 21. Januar, um 11 Uhr statt. Ebenfalls verschoben wurde die Medienkonferenz zur Klimafonds-Initiative. (cbe)