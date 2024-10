Publiziert am 11.10.2024

Grossaufmarsch der Schweizer Journalistenszene in Luzern: Das 1984 gegründete Medienausbildungszentrum MAZ feierte seinen 40. Geburtstag. Eröffnet wurde der Anlass, an welchem 200 Personen teilnahmen, durch Stiftungsratspräsident Felix E. Müller und CEO Martina Fehr.Die eigentliche Festrede hielt aber Satiriker Viktor Giacobbo. Anschliessend präsentierte This Wachter Auszüge aus seinem viel beachteten Podcast «8424 Züri West» und schlug mit audiovisuellen Elementen eine Brücke zwischen der 40-jährigen Geschichten der Berner Band und der des MAZ. (pd/ma)