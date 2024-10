Publiziert am 23.10.2024

Ab sofort gibt es auf Zeit Online täglich neue und vertiefende Artikel über das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen in Österreich und der Schweiz. Für die Nutzerinnen und Nutzer, die aus einem der beiden Länder auf www.zeit.de zugreifen, werden die Artikel in einem jeweils eigenen Länder-Fenster prominent auf der Startseite von Zeit Online platziert. Die entsprechenden Gefässe heissen «Das Beste aus der Schweiz», respektive «…aus Österreich».

Matthias Daum, Leiter des Schweizer Büros der Zeit in Zürich, erklärt die Neuerung in einer Medienmitteilung so: «Wir wollen unseren Schweizer Leserinnen und Lesern künftig auch eine digitale Heimat bieten. Gerade vor dem Hintergrund des sich schnell verändernden Medienmarkts in der Schweiz freue ich mich sehr, dass der Zeitverlag nachhaltig in den hiesigen Qualitätsjournalismus investiert.»

Der Leiter des Wiener Büros der Zeit, Florian Gasser, sieht gemäss Mitteilung das Interesse am Journalismus der Zeit in Österreich weiter wachsen. «Wir haben zuletzt eine enorme Resonanz unserer Berichterstattung zur Wahl wahrgenommen. Wir sehen das als Auftrag, gerade in politisch turbulenten Zeiten unseren Journalismus für Österreich auszubauen.» (pd/nil)