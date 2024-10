20 Minuten

Gruppe zieht sich aus Österreich zurück

Die Anteile an den Betriebsgesellschaften der österreichischen Pendlerzeitung Heute sowie des Newsportals heute.at werden an die Miteigentümer veräussert. Damit ist 20 Minuten künftig in der Schweiz und in Luxemburg präsent.

Die 20-Minuten-Gruppe verkauft ihre Anteile an Heute und heute.at an die Miteigentümer. (Bild: Keysone/APA)