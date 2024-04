European Publishing Awards: Gruppetto zum Newcomer des Jahres gekürt

Die Jury des European Publishing Awards hat Gruppetto, das neue Schweizer Magazin für Radsport und Velokultur, zum Newcomer of the Year gekürt, heisst es in einer Mitteilung. Ausgezeichnet wurde es auch in der Kategorie Special Interest. Das Magazin «bürstet sein Special-Interest-Thema konsequent gegen den Strich», schreibt die internationale Fachjury. Es besteche durch seine «aussergewöhnliche Bildsprache und bietet ungewöhnliche Themenansätze jenseits von Klischees, die im Sportjournalismus nicht selten sind». Das kleine Team bespiele seine Nische mit grosser Leidenschaft.

Das Gruppetto wurde im vergangenen Sommer zur Tour de Suisse erstmals herausgegeben (persoenlich.com berichtete). Die Titelgeschichte ist ein Porträt der besten Schweizer Radfahrerin Marlen Reusser. Es thematisiert Ultracycling und Paracycling genauso wie den Rahmenbauer Walter Schor aus Gränichen AG, der in seinem Leben 5000 Velorahmen zusammengelötet hat.

Hinter dem Magazin stehen der freischaffende Art Direktor Tim Brühlmann, die beiden Journalisten Pascal Ritter (CH Media) und Corsin Zander (Tages-Anzeiger). Das Design des Gruppetto hat die freischaffende Grafikerin Kathrin Hefel entwickelt, die auch das Layout verantwortet. Für den Onlineauftritt ist Laurent Aeberli verantwortlich. Die fünf haben vergangenes Jahr die Amici della Bici GmbH gegründet.

«Uns freut insbesondere, dass die Jury unsere grosse Leidenschaft herausgehoben hat», sagt Co-Redaktionsleiter Corsin Zander. «Die Freude an sorgfältigem Journalismus und qualitativ hochwertiger Fotografie war der Ursprung an der Idee eines unabhängigen Magazins.» Weil das Gruppetto nach der Lancierung 2000 Abonnentinnen und Abonnenten gefunden hat, hat sich das Team entschieden, das Projekt fortzuführen. Seit diesem Jahr gibt die Amici della Bici GmbH das Magazin viermal jährlich heraus. Vergangene Woche ist die erste reguläre Ausgabe erschienen.

Mit den European Publishing Awards zeichnen der Medienfachverlag Oberauer (Salzburg) und Zeitungsdesigner Norbert Küpper (Düsseldorf) jährlich die besten Medien Europas aus. Das European Magazine of the Year 2024 ist die WirtschaftsWoche aus Düsseldorf.







Unter den Gewinnerinnen und Gewinnern sind auch weitere Schweizer Medien. Unter anderem wurden die Magazine Beobachter, Bilanz und Bonanza von Ringier insgesamt mit zehn Preisen geehrt – davon neun European Magazine Awards und einen European Digital Publishing Award. Den Überblick über alle ausgezeichneten Publikationen finden Sie hier.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden beim European Publishing Congress am 19. und 20. Juni in Wien vorgestellt und prämiert. (pd/wid)