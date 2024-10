ZHAW: Guido Keel übernimmt Beratungsmandat für OSZE

Tamedia

Redaktionen wehren sich mit Protestvideo gegen «Sparhammer»

20 Persönlichkeiten kritisieren in Clips den Abbau. Zudem senden die Redaktionen an die Führung einen Brief.

Kurz bevor in den Tamedia-Redaktionen nächste Woche die Kündigungsgespräche stattfinden, solidarisiert sich die Belegschaft und veröffentlicht ein Protestvideo. Darin sprechen sich 20 Persönlichkeiten gegen den Abbau aus, darunter Mitte-Präsident Gerhard Pfister, Satirikerin Lara Stoll und Schriftsteller Pedro Lenz. Zudem geht ein Protestbrief an die Geschäftsleitung.

von Michèle Widmer