Nius: Gujer spricht über NZZ-Erfolg in Deutschland

In einem Video-Interview vom Medienportal Nius gibt Eric Gujer in der Sendung «Schuler! Fragt, was ist» Auskunft. Während rund 53 Minuten spricht der NZZ-Chefredaktor über Politik in Deutschland.

Nius macht Nachrichten für ein rechtskonservatives Publikum und zeigt das frühere YouTube-Format «Achtung, Reichelt!» vom früheren Bild-Chefredaktor Julian Reichelt. Reichelt wurde im Herbst 2021 wegen Vorwürfen von Machtmissbrauch entlassen.

Die letzten 15 Minuten des Interviews lenkt der Moderator Ralf Schuler das Gespräch auf die Schweiz – und fragt nach dem Erfolgsrezept der NZZ in Deutschland. In der Antwort weist Gujer die Bezeichnung «Westfernsehen» ab. «Mir ist dieser Begriff nicht so richtig lieb», sagt er. Das würde ja implizieren, dass die anderen deutschen Medien Ostfernsehen sind. Und das sei doch etwas ganz anderes gewesen. (wid)