Reflekt: Gülsha Adilji wird fester Teambestandteil

Petition gegen den Abbau in der Romandie

Mitarbeitende der Zeitung 20 Minutes und des Nachrichtenportals matin.ch haben sich am Donnerstagmorgen an den Bahnhöfen von Genf und Lausanne versammelt. Sie verteilten eine Petition an Passanten und Passantinnen, um gegen die Restrukturierungspläne der TX Group zu protestieren.