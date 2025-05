Todesfall: Günther Nonnenmacher ist tot

Publiziert am 08.05.2025

Günther Nonnenmacher, ehemaliger Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ist am Mittwoch im Alter von 76 Jahren im deutschen Offenbach am Main gestorben, wie der Verlag der Zeitung am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

Der aktuelle Herausgeber Berthold Kohler würdigte ihn als «Vorbild, Ermöglicher und Förderer» der Redaktion. «Der Name Nonnenmacher bürgte für grösste journalistische Qualität», fügte er an.

Nonnenmacher wurde 1948 im baden-württembergischen Karlsruhe geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie. 1982 begann er als Journalist in der Politikredaktion der FAZ, 1994 wurde er in das Herausgebergremium berufen. Diesem gehörte er bis zum Eintritt in den Ruhestand 2014 an. Er war unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes. (sda/afp/cbe)