Publiziert am 16.04.2025

Im Gegenzug verlangten diese für die Wiederherstellung der betroffenen Daten einen Geldbetrag in unbekannter Höhe. «Dank der bestehenden Verfahren und des Einsatzes aller Teams konnte das Radio am Dienstagmorgen ab 6.30 Uhr in einem abgespeckten Modus senden», schrieb Rhône FM am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Das Lokalradio ging davon aus, dass sich die Situation weiter normalisiert. «Die Wiederherstellung der betroffenen Server braucht Zeit und wir hoffen, dass wir am Mittwochnachmittag unsere Funktionen wieder vollumfänglich nutzen können, um ab diesem Zeitpunkt ein normales Programm anbieten zu können.»

Rhône FM schloss zunächst nicht aus, dass von den Hackern Dateien heruntergeladen wurden. «Allerdings sind die sensiblen Daten, die insbesondere mit der Kundschaft zusammenhängen, geschützt», erklärte der Radiosender. (sda/cbe)