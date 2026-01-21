21.01.2026

Halbierungsinitiative

Halbieren will vor allem die SVP

Es wird sehr eng am 8. März. Die SRG-Initiative kommt auf 50 Prozent Ja-Stimmen bei 48 Prozent Nein, zeigt eine Umfrage. Wie zu erwarten war, hat die Zustimmung seit der letzten Aufhebung leicht abgenommen.
Halbieren will vor allem die SVP
Zur Halbierungsinitiative zeigt sich in der SVP-Basis mit 85 Prozent eine sehr deutliche Zustimmung. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)
Zur Halbierungsinitiative zeigt sich in der SVP-Basis mit 85 Prozent eine sehr deutliche Zustimmung, wie die am Mittwoch veröffentlichte Abstimmungsumfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt. Auch unter den Sympathisantinnen und Sympathisanten der FDP findet das Anliegen eine Mehrheit, wenn auch mit 55 Prozent eher knapp. Mehrheitlich abgelehnt wird die Halbierungsinitiative hingegen von den Anhängerschaften der Mitte, der GLP, der SP und der Grünen.

Zwischen Frauen und Männern sowie zwischen den Sprachregionen bestehen kaum Unterschiede in der Stimmabsicht. Besonders hohe Zustimmung erfährt die Halbierungsinitiative in ländlichen Gebieten, bei Stimmberechtigten mit obligatorischem Schulabschluss, bei Menschen mit tieferen Einkommen sowie in den jüngeren Altersgruppen.

Bei den Befürwortenden stossen insbesondere zwei Argumente auf Zustimmung: Zum einen zwinge die Initiative die SRG, sich wieder auf ihren Kernauftrag zu konzentrieren, das heisst: Information und Bildung in allen Landessprachen. Zum anderen bezahle die Schweizer Bevölkerung heute eine der höchsten Medienabgaben weltweit, was wegen steigender Lebenshaltungskosten nicht mehr tragbar sei. (sda/spo)


