Publiziert am 22.07.2025

Die Ringier-Initiative hat ihre Halbjahreszahlen 2025 zum EqualVoice-Factor veröffentlicht. Bei der Präsenz von Frauen in Headlines (Teaser-Score) führen online Landliebe mit 68 Prozent, die Schweizer Illustrierte mit 43 Prozent und der Beobachter mit 40 Prozent. Der Blick erreicht als einziges tagesaktuelles Medium 27 Prozent. Im Printbereich teilen sich Landliebe und Glückspost die Spitze mit je 50 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Beim Body-Score, der die Erwähnung von Frauen und Männern im Artikeltext misst, führen online ebenfalls Landliebe mit 51 Prozent, gefolgt von der Schweizer Illustrierten und dem Beobachter mit je 46 Prozent. Im Print liegen der Beobachter mit 50 Prozent sowie Tele und Glückspost mit je 45 Prozent vorn.

CFO Annabella Bassler, Initiantin von EqualVoice, präsentierte die Initiative kürzlich am World Economic Forum in Tianjin am Panel «Why is Gender Progress Uneven?» als Praxisbeispiel für konkrete Fortschritte bei Diversität und Inklusion, wie es weiter heisst.

Der 2019 lancierte EqualVoice-Factor wird inzwischen von 32 Medienmarken in sieben Ländern eingesetzt und erreicht rund 50 Millionen Nutzer. Der semantische Algorithmus misst die Präsenz von Frauen und Männern in redaktionellen Inhalten aller Formate.

2024 kam der KI-basierte EqualVoice-Assistant hinzu, der Redaktionen in Echtzeit bei inklusiver Berichterstattung unterstützt. Das Tool analysiert Texte während der Erstellung, erkennt Stereotype oder Ungleichgewichte und gibt Verbesserungsvorschläge. Es wird derzeit in Polen, Ungarn, Serbien und demnächst in der Slowakei verwendet. Ab Herbst 2025 soll es auch externen Partnern zur Verfügung stehen. (pd/cbe)