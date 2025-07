Todesfall: Hansrudolf «Gögi» Hofmann gestorben

Publiziert am 28.07.2025

Über den Todesfall berichteten die Nachrichtenagentur Keystone-SDA und der Blick zuerst. «Gögi» Hofmann erlangte seine grösste Bekanntheit durch regelmässige Auftritte im Schweizer Fernsehen. Unvergessen bleibt seine Rolle als Platzwart Ueli Gröbli während der Berichterstattung zur Fussball-Weltmeisterschaft 2006, die für kontroverse Reaktionen in der Boulevardpresse sorgte.





In den letzten Jahren arbeitete Hofmann auch mit jüngeren Künstlern zusammen. 2021 wirkte er in mehreren Musikvideos des Schweizer Rappers Jule X mit. Der Musiker zeigte sich auf Instagram tief betroffen über den Tod des Komikers. Zudem betätigte sich Hofmann zeitweise als Gärtner für Krokus-Sänger Chris von Rohr, wie der Blick schreibt.





Hofmann wurde am 7. März 1956 in Zofingen als Sohn eines Textilwarenhändlers und einer Serviererin geboren. Seinen charakteristischen Spitznamen «Gögi» erhielt er bereits in der Schulzeit aufgrund seiner roten Haare. Nach der Bezirksschule absolvierte er zunächst eine Lehre zum Textilkaufmann. Die Schauspielerei entdeckte er bei einem Pantomimenworkshop der «Kleinen Bühne Zofingen». (nil)