Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) hat am Donnerstag in Luzern seine mit insgesamt 12'000 Franken dotierten Medienpreise verliehen. Er zeichnete Beiträge aus, die «journalistisches Licht ins Dunkel des Rechts» brachten.

Dafür gab es zwei Hauptpreise für elektronische und gedruckte Medien vergeben. Der erste Preis für Zeitungsartikel geht an den NZZ-Journalisten Fabian Baumgartner, wie der Verband mitteilte. Baumgartner hatte in der «Neuen Zürcher Zeitung» den Fall «Carlos» abseits reisserischer Schlagzeilen ausgeleuchtet. Er nahm dabei die Leserschaft mit auf die Suche nach Erklärungen und Zusammenhängen, wie der Verband lobt.

Den Hauptpreis für elektronische Beiträge erhält Stephan Rathgeb von Schweizer Fernsehen SRF. Er zeigte in der vierteiligen Serie «Die Staatsanwälte» in der Sendung «10vor10» die Arbeit der öffentlichen Ankläger als Menschen und Juristen. Diese sonst der Öffentlichkeit verschlossene Welt habe Rathgeb mit der nötigen Distanz und unter verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt. Der Journalist begleitete die Ankläger über ein halbes Jahr.

Den Nebenpreis verleiht der Verband den SRF-Rechercheuren Florian Imbach, Dominique Strebel und Timo Grossenbacher. Sie zeigten in der «Rundschau» die Praxis der Zwangsmassnahmengerichte bei der Bewilligung geheimer Überwachungen und Telefonüberwachungen an. Die Praxis sei in 97 Prozent der Fälle zu willfährig, lautete die Schlussfolgerung der Reportage.

Für seine menschennahen Justizgeschichten wird Rolf Vetterli mit dem Anerkennungspreis geehrt. Vetterli schrieb seit 2012 über 70 Kolumnen über den Justizalltag für das «St. Galler Tagblatt». Die Beiträge des ehemaligen Kantonsrichters seien unterhaltsam, nah am Leser und lehrreich, begründet die Jury den Entscheid.

Die Jury wird vom Anwalt, alt FDP-Nationalrat, alt FDP-Präsident und ehemaligem NZZ-Verwaltungsratspräsidenten Franz Steinegger präsidiert. Dem Anwaltsverband ist es ein Anliegen, allgemeinverständliche und objektive Beiträge über Wesen und Werte des Schweizer Rechts zu fördern. Er vergibt den Medienpreis alle zwei Jahre. (sda/cbe)