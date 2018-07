Ob er sich ins Gespräch bringen will, weil die neuste Ausgabe des «Schweizer Journalist» in diesen Tagen erscheint: Chefredaktor Kurt W. Zimmermann hat es jedenfalls geschafft, die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zu ziehen.

Ein Tweet vom Montag provozierte über hundert Antworten. Zimmermann versucht in seinem Eintrag auf dem Kurznachrichtendienst, journalistische Selektionsprinzipen am Beispiel der in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Kinder zu erklären. Die Tatsache, dass und welche Stereotype über Ausländer er dabei verwendet, bringen ihm aussergewöhnlich heftige Kritik ein. Auf seinen Tweet «Enormes Medieninteresse an thailändischen Kindern am Ertrinken. Kein Medieninteresse an Mittelmeer-Flüchtlingen am Ertrinken. Warum? Könnte damit zu tun haben, dass thailändische Kinder nicht in unsere Sozialsysteme einwandern und in der Silvesternacht keine Frauen vergewaltigen» gehen scharfe Antworten ein. Darunter sind solche von in der Branche bekannten Exponenten etwa vom «Migros-Magazin», vom Tagi, SRF oder von der «Republik».





Lösch dich, Zimmi. — Reto Vogt (@revogt) 9. Juli 2018

„Never let the truth kill a good story“: Der Vertreter des Neunzigerjahre-Thesenjournalismus zeigt uns in einem kleinen Tweet, wie man das damals machte. — Ralph Pöhner (@RalphPoehner1) 9. Juli 2018

Lieber Kurt W. Zimmermann, sie sind in ihrer krankhaften Verzweiflung schon fast bewundernswürdig, aber lhre Versuche immer noch degoutanter zu werden, sind wirklich sinnlos. Schon seit langen Jahren ist das gar nicht mehr menschenmöglich. — Daniel Binswanger (@DBinswanger) 9. Juli 2018

Widerlich. Gemeldet. Ich hoffe Twitter reagiert. — Pia Wertheimer (@Wertli) 10. Juli 2018

Ich glaube, alle Käufer und Abonnenten gewisser Medienmagazine sollten sich diesen Tweet hier gut merken: https://t.co/gqtGGk9DV2 — Fabian Renz (@renzfabian01) 9. Juli 2018



Am Dienstagnachmittag versuchte «Zimmi» sich in einer Erklärung. Er twitterte: «Hier die gewünschte Ergänzung zu meinem Thailand-Tweet. Man kann die Fragen noch einfacher stellen: Wie viele der 1000 Journalisten, die vor der Höhle stehen, waren zuvor am Mittelmeer, als dort die Dramen spielten? Und warum ist keiner mehr dort? Weil der politische Wind drehte?».

Ob verkaufsfördernd oder nicht, grosse Wirkung hat Zimmermann mit seinem Twitter-Eintrag auf jeden Fall erreicht. Das Schweizer Radio und Fernsehen nahm seinen Tweet zum Anlass, einen Medienwissenschaftler zu befragen. (eh)