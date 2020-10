NZZ Libro: Helmut Stalder wird neuer Verlagsleiter

In seiner neuen Funktion wird Helmut Stalder das inhaltliche Profil des bekannten Sachbuchverlages NZZ Libro weiter entwickeln und schärfen, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

«Ich freue mich sehr, dass wir Helmut Stalder als neuen Verlagsleiter gewinnen konnten. Er verfügt mit seiner langjährigen journalistischen Erfahrung und seinem Gespür für politische und zeitgeschichtliche Themen über ideale Voraussetzungen», lässt sich Ludwig T. Heuss, Verleger der Schwabe Verlagsgruppe, in der Mitteilung zitieren. «Zusätzlich bedeutet seine Vertrautheit mit der NZZ nach Überzeugung beider Unternehmen eine echte Win-win-Situation.»

Nach einem Studium der Geschichte, Germanistik und politischen Wissenschaften in Zürich, Frankfurt und New York promovierte Helmut Stalder zum journalistischen Werk Siegfried Kracauers. Nach einer Tätigkeit als Wirtschaftsredaktor bei Associated Press wechselte er zunächst in die Inlandredaktion des Tagesanzeigers. Ab 2009 war er Redaktor und von 2011 bis 2016 Stv. Chefredaktor der Zeitschrift Beobachter, seit 2016 ist er Redaktor im Inlandressort der Neuen Zürcher Zeitung.

Neben regelmässigen Beiträgen zu Energie, Raumplanung und Umwelt pflegt er historische Themen und verfasste mehrere erfolgreiche Sachbücher, etwa über den Mythos Gotthard. Die Neuauflage seines Buches «Verkannte Visionäre. 25 Schweizer Lebensgeschichten» erscheint im Herbst 2020 bei NZZ Libro. (pd/lol)