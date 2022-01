Wechsel in Privatwirtschaft: Henriette Engbersen verlässt SRF

Henriette Engbersen hat 2006 einen Bachelor in Journalismus und Kommunikation an der ZHAW und 2016 einen Master of Arts in Design im Bereich Visuelle Kommunikation an der ZHdK erworben, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Einstieg in den Journalismus fand die heute 41-Jährige während ihres Studiums beim St. Galler Tagblatt. Danach arbeitete sie von 2006 bis 2008 als Videojournalistin bei Tele Ostschweiz.

Der Wechsel zu SRF erfolgte 2008, als Engbersen während fünf Jahren als Ostschweizer Korrespondentin für das Fernsehen unterwegs war. Sie lieferte Beiträge, Reportagen und Einschätzungen für «Schweiz aktuell», die «Tagesschau» und «10vor10». In dieser Zeit war sie zudem für die Reisesendung «Fernweh» im Ausland als Reporterin im Einsatz und auch für die Redaktion der «Rundschau» tätig. Ab 2014 arbeitete Henriette Engbersen als Redaktorin für die «Tagesschau», ab 2015 war sie zusätzlich als Sonderkorrespondentin mit Auslandeinsätzen betraut.

Seit 2017 ist Henriette Engbersen TV-Korrespondentin von SRF für die Region Grossbritannien und Irland, wo sie unter anderem über den Brexit, das britische Königshaus, den Finanzplatz London oder die Fussball EM berichtete. Nach ihrer bereits Ende September 2021 kommunizierten Rückkehr in die Schweiz im Frühling 2022 hat sie sich gemäss Mitteilung nun entschieden, SRF zu verlassen und bei Level Consulting eine neue Herausforderung als Executive Searcherin anzunehmen. Die TV-Korrespondentenstelle in London übernimmt Michael Gerber (persoenlich.com berichtete).

«Ich bin SRF sehr dankbar für die spannenden Herausforderungen und die professionellen und grossartigen Teamkolleginnen und -kollegen. Der Wille der SRF-Mitarbeitenden beste Qualität fürs Publikum zu liefern und sich gleichzeitig mutig auf die digitale Transformation einzulassen, machen mir Eindruck», lässt sich Engbersen in der Mitteilung zitieren: «Ich habe ebenfalls Lust auf eine Transformation und will eine ganz neue Herausforderung anpacken, deshalb wechsle ich in die Privatwirtschaft als Executive Searcherin».

Reto Gerber, Leiter der TV-Auslandredaktion, sagt gemäss Mitteilung: «Wir bedauern den Wechsel von Henriette Engbersen sehr. Sie hat in den vergangenen Jahren als Auslandkorrespondentin in London enorm gute Arbeit geleistet, nicht zuletzt hat sie die Irrungen und Wirrungen rund um den Brexit publizistisch gekonnt begleitet und für unser Publikum eingeordnet. Wir wünschen Henriette Engbersen für ihre neue Arbeit alles Gute.» (pd/tim)