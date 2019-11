Druck: Hermes Capital Group übernimmt Mattenbach

Die Hermes Capital Group, zu der auch die Druckerei DE Druck in Effretikon gehört, übernimmt die Druckerei Mattenbach in Winterthur. Der Standort sowie die Anzahl Arbeitsplätze bleibe erhalten, ebenso der Name Mattenbach, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

«Bereits schon seit diesem Sommer arbeiten wir auf Projektebene mit der Druckerei Mattenbach zusammen, da wir mit der DE Druck seit einiger Zeit an der Kapazitätsgrenze operieren», wird Alfred Angst, CEO der Hermes Capital Group und Mitglied der Geschäftsleitung von DE Druck, in zitiert. Mit der Mattenbach-Druckerei hätte man jetzt einen optimalen Partner gefunden, der einerseits über eine hochmoderne Infrastruktur am Standort in Oberwinterthur verfüge und anderseits die Produkt- sowie Kundenportfolio symbiotisch ergänze.

Mattenbach mit Standort Winterthur war seit 1970 eigentümergeführt. Die beiden ehemaligen Inhaber Dominik Bruder und Martin Wittwer werden bis auf Weiteres im Unternehmen tätig sein, heisst es weiter. Damit sei auch die Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende gesichert. «Durch den Zusammenschluss und die komplementären Geschäftsfelder der beiden Unternehmen werden wir zusätzliche Schichten hochfahren», wird der Winterthurer Christian Huber, Geschäftsleiter von DE Druck, der in Zukunft auch die Geschäftsleitung der Mattenbach übernimmt, zitiert.

«Der Markt für standardisierte Druckprodukte steht vor allem aufgrund der preisaggressiven Masse-Anbieter aus dem benachbarten Ausland unter Druck. Der Zusammenschluss steigert unsere Konkurrenzfähigkeit und bedeutet auch eine Stärkung des Wirtschaftsstandort Zürich Nord und Winterthur», so Vince Bang, Verwaltungsratspräsident der Hermes Capital Group.

Mit der Übernahme und dem geplanten Zusammenschluss der DE Druck Group und Mattenbach entstehe «eine der grössten und leistungsfähigsten Druckereibetriebe in der Schweiz mit über 110 Mitarbeitenden – davon gut 60 in Winterthur», heisst es in der Mitteilung. (pd/wid)