Inside Paradeplatz: Hetzartikel gegen Flüchtlinge verbreitet

Auf dem Blog «Inside Paradeplatz» ist am Mittwoch ein Artikel veröffentlicht worden, in dem eine Gastautorin gegen Asylbewerber hetzt. Der Titel: «50jährig und ausgesteuert? Verbrenne Pass und ID und lerne Arabisch». Man müsse nur «etwas theatralisch veranlagt» sein, sich einen «Vollbart wachsen lassen» sowie die «Mär des Arabischen Frühlings» auftischen, um in der Schweiz Asyl zu erhalten und ausgesorgt zu haben, heisst es im Artikel. Die Autorin, laut eigenen Angaben eine Ingenieurin mit Spezialgebiet Energie, schliesst aus, dass es Menschen gibt, die vor Krieg und Unterdrückung in die Schweiz fliehen.

Der Beitrag bediene sich nicht nur «billigster Polemik, sondern beinhaltet auch unbestreitbare faktische Fehler», schreibt der «SonntagsBlick» dazu. «Die Frau kann schreiben und packt mutig heisse Eisen an», so der «Journalist des Jahres» Hässig zum SoBli. Von Fremdenfeindlichkeit wolle er nichts wissen, er setze sich stattdessen für die freie Meinungsäusserung ein. Der Artikel der unbekannten Autorin wurde laut «SonntagsBlick» öfter gelesen als die meisten von Hässigs Vincenz-Recherchen. (cbe)