SRF: Hier werden die «Tatort»-Szenen gedreht

Der «Tatort» aus Zürich markiert den Auftakt für das neue Ermittlerinnen-Duo Tessa Ott und Isabelle Grandjean, verkörpert von Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher (persoenlich.com berichtete). Am Dienstag, 19. November 2019, begannen die Dreharbeiten für die ersten beiden Folgen. Gedreht wird in und um Zürich, unter anderem auf dem Sechseläutenplatz, der Hardturmbrache, im Staatsarchiv, im Club Gonzo, auf der Duttweilerbrücke und in der Roten Fabrik. Der erste Zürcher «Tatort» wird im Herbst 2020 ausgestrahlt, der zweite im Frühjahr 2021. Zudem ist der neue «Tatort» aus Zürich als Pilotprojekt für eine nachhaltigere Produktion ausgewählt, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Zurück in die 80er-Jahre

Fall 1 des neuen Ermittlerinnen-Duos Grandjean und Ott führt uns zurück in die Geschichte der 80er-Jahre, als Zürich brannte und die Jugend für ihre Ideale kämpfte. Der zweite «Tatort» stellt die Kommissarinnen vor ein Familiendrama am Zürichberg, wo der Patron einer Schokoladenfabrik ermordet wird. Der Fall führt Tessa Ott zurück in jenes Quartier, in dem sie aufgewachsen und aus dem sie geflüchtet ist.

Bei der Kriminalpolizei erfahren die beiden verschiedenen Ermittlerinnen Hilfe von Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig), dem Datenanalysten Noah Löwenherz (Aaron Arens) und Kriminalpolizeichef Peter Herzog (Roland Koch). Im Privaten holen sich Tessa Ott und Isabelle Grandjean die nötige Unterstützung bei Charlie Locher (Peter Jecklin) und Milan Mandic (Igor Kovac).

In den Episodenrollen von Fall 1 und 2 sind unter anderen Matthias Fankhauser, Karin Pfammatter, Michael Goldberg, Sybille Brunner, Elisa Plüss sowie Levente Molnar zu sehen.

Zodiac Pictures produziert erste Folgen

Regie führt in beiden Fällen die Schweizer Regisseurin Viviane Andereggen. Nach ihrem Filmstudium in Hamburg debütierte sie mit ihrem Erstling «Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut», einer jüdischen Komödie, die für Aufmerksamkeit sorgte. Mit ihrem ZDF-Krimi «Rufmord» gewann sie einige Preise unter anderem den Bernd Burgemeister Fernsehpreis, den Hamburger Krimipreis, zweimal den Deutschen Fernsehkrimipreis und war unter anderem für den Grimme-Preis 2019 und dreimal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Zuletzt war ihr Jung-Detektivinnen-Abenteuer «Die drei !!!» im Kino zu sehen.

Die Figuren Isabelle Grandjean und Tessa Ott, das Konzept für den neuen «Tatort» aus Zürich sowie die Drehbücher zu den ersten beiden Fällen wurden von den erfahrenen Autoren Stefan Brunner («Freud», Serie Netflix/ORF) und Lorenz Langenegger («Jahr ohne Winter», Roman) entwickelt. Die Autoren arbeiten seit vielen Jahren zusammen, zuletzt für den Luzerner «Tatort: Die Musik stirbt zuletzt».

Die in Zürich ansässige Produktionsfirma Zodiac Pictures («Die göttliche Ordnung», «Gotthard») wird die ersten beiden «Tatort»-Folgen produzieren. Für die optimale Umsetzung kann SRF auf die Unterstützung der Stadt Zürich, Film Commission Zurich und der Kantonspolizei zählen. (pd/cbe)