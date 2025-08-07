Radio SRF 3: Hitparade-Moderator verlässt den Sender

Publiziert am 07.08.2025

Grolimund moderiert die «Hitparade» von Radio SRF 3 seit November 2022. Daneben führt er durch die Sendung «Sport am Sonntag» bei SRF 3.

Der Solothurner begann seine Laufbahn bei SRF 2017 mit einem sechsmonatigen Praktikum beim Gesellschaftsmagazin «Gesichter & Geschichten». Dort arbeitete er als Moderator und Reporter bis zur Einstellung des Magazins Ende Juni 2025. Im Mai 2021 moderierte er mit einer «G&G»-Sondersendung zum Eurovision Song Contest erstmals eine Samstagabend-Sendung.





«Nach über acht Jahren bei SRF ist für mich die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen», kommentiert Grolimund seinen Entscheid gemäss der SRF-Mitteilung. Die Moderation der «Hitparade» und des Magazins «G&G» seien für ihn «zwei Träume» gewesen, die sich erfüllt hätten.



Moritz Conzelmann, Leiter Moderation Radio SRF 3, würdigt Grolimund's Arbeit: «Mit spürbarer Leidenschaft hat Joel seit Herbst 2022 die ‹Hitparade› moderiert und die traditionsreiche Musiksendung weiterentwickelt.» Das Unternehmen bedanke sich für sein Engagement in den vergangenen sechs Jahren. (pd/nil)