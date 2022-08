Handelszeitung

Holger Alich wird stv. Chefredaktor

Markus Diem Meier tritt ab 1. Januar 2023 die geplante Nachfolge als alleiniger HZ-Chefredaktor von Stefan Barmettler an, der in die Autorenrolle wechselt. Holger Alich wechselt per 1. November von Tamedia zur Handelszeitung.

Ist derzeit stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Tamedia-Zeitungen: Holger Alich. (Bild: Ringier Axel Springer)