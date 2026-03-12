Medien-Atelier Suisse: Honorare und Löhne ausstehend

Die Medien-Atelier Suisse ist ein Medienunternehmen, das seit April 2024 Special-Interest-Titel wie Wir Eltern, Wohnrevue und Kochen sowie die Onlineplattform Swissmom herausgibt – übernommen von CH Media (persoenlich.com berichtete). Nun kämpft das Unternehmen von Fabio Schoch offenbar mit Liquiditätsproblemen. Mehrere voneinander unabhängige Quellen bestätigen gegenüber persoenlich.com, dass freie Mitarbeitende teils seit Monaten auf ausstehende Honorare warten. Zudem sollen auch die Februarlöhne der Mitarbeitenden noch nicht ausbezahlt worden sein.

In einem Telefongespräch Anfang Februar bestätigte Schoch gegenüber persoenlich.com die Zahlungsschwierigkeiten, versicherte aber, man sei daran, die ausstehenden Beträge zurückzuzahlen. Zudem verwies er auf Gespräche mit möglichen Investoren. Aktuell ist Schoch für persoenlich.com nicht erreichbar.

Syndicom: Honorare mit grosser Verspätung

Involviert ist auch die Gewerkschaft Syndicom. «Syndicom ist seit längerem regelmässig im Austausch mit Freien, deren Honorare von der Medien-Atelier Suisse für Beiträge im Wir Eltern nur nach mehreren Mahnungen mit grosser Verspätung bezahlt werden oder mittlerweile nicht mal mehr dann», so Anina Koch, Regionalsekretärin Sektor Medien bei Syndicom, zu persoenlich.com. Die Gewerkschaft habe wiederholt bei CEO Fabio Schoch interveniert. Koch betont, dass die betroffenen Freien die Publikation Wir Eltern schätzen und die Zusammenarbeit mit der Redaktion als fachlich gut erleben – «sie können aber nicht monatelang auf die vereinbarten Honorare warten».

Koch verweist auf ein strukturelles Problem: «Die Honorare für Freie sind in den letzten 20 Jahren massiv gesunken. Es ist kaum noch möglich, mit journalistischen Beiträgen ein Einkommen zu erzielen, das zum Leben reicht.» Umso wichtiger sei es, dass Medienhäuser Honorare spätestens 30 Tage nach Abgabe der Arbeit begleichen. Syndicom unterstütze Mitglieder dabei, offene Beträge mit den nötigen Rechtsmitteln einzufordern, und stehe sowohl den festangestellten als auch den freien Mitarbeitenden der Medien-Atelier Suisse bei.

Mit dem Kauf der Titel von CH Media im April 2024 stiessen rund 25 Mitarbeitende zu Medien-Atelier Suisse. Die dabei mitübernommenen Strukturen seien im Nachhinein zu komplex gewesen, so Schoch.