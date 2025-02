Privatradio | DeepSeek: «Ich finde das Urteil sonderbar»

Publiziert am 04.02.2025

«Er war unter Schock»: Matthias Ackeret schildert im persoenlich.com-Podcast die Reaktion von Roger Schawinski auf den überraschenden Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Der Medienpionier verliert die Radiokonzession in Graubünden – aus einem fast banalen Grund (persoenlich.com berichtete). Im Gespräch mit persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck erklärt persönlich-Verleger Ackeret, warum er das Urteil als «sonderbar» empfindet und welche Gerüchte dazu kursieren. Er zitiert Ex-Bundesrat Christoph Blocher, der gar von einem «politischen Urteil» spricht.

Im zweiten Teil geht es um ein KI-Beben aus China: DeepSeek lässt die Börse zittern und die Konkurrenz staunen. Die Software funktioniert angeblich mit einem Bruchteil der üblichen Rechenleistung – was gemäss IT-Experte Reto Vogt «plakativ gesagt» sogar auf einem «Windows XP-Rechner aus dem Jahr 2003» möglich sein soll.

