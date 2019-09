von Christian Beck



Ein lockeres Gespräch bei einer Tasse Schwarztee im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon: Roger Köppel. (Kamera: Michèle Widmer; Design: Corinne Lüthi)



Das sei eine Weltpremiere, schreibt Roger Köppel auf seiner Website: Als erster Ständeratskandidat überhaupt besuche er vor den Wahlen alle Gemeinden des Kantons Zürich – 162 an der Zahl. Seit 2015 sitzt Köppel bereits für die SVP im Nationalrat, nun will er ins Stöckli. Was bei einer allfälligen Wahl mit der «Weltwoche» passiert, erklärt der 54-Jährige Verleger und Chefredaktor im «Creative Coffee».







Alle Creative-Coffee-Folgen als YouTube-Playlist:







«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.