CH Media | VSM: «In Krisenzeiten ist Verbandstätigkeit sehr wichtig»

Publiziert am 12.11.2024

Der Entscheid kam überraschend und er ist radikal. CH Media hat per sofort seine sechs Today-Newsportale geschlossen. Im persoenlich.com-Podcast diskutieren Verleger Matthias Ackeret und Redaktor Nick Lüthi über die Gründe für diesen weiteren Stellenabbau in der Schweizer Medienbranche.

Ein weiteres Thema ist die frisch gewählte Direktorin des Verlegerverbands Schweizer Medien VSM. Wer ist Pia Guggenbühl und was sind ihre Aufgaben? «Gerade in Krisenzeiten ist Verbandstätigkeit sehr wichtig», kommentiert Ackeret Rolle und Aufgaben der neuen VSM-Direktorin.

Und zum Schluss dieser Folge spricht Matthias Ackeret über seinen Kurztrip nach Miami während den US-Präsidentschaftswahlen.





