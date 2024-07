UKW-Aus | 60 Jahre persönlich: «In unserem Bereich ist Print sicherlich nicht tot»

Publiziert am 02.07.2024

Die SRG überraschte letzte Woche mit dem Entscheid, ab Ende Jahr nicht mehr über UKW zu senden und das, obwohl der Bundesrat den Abschalttermin um zwei Jahre auf Ende 2026 verlegt hatte. «Dieser Entscheid ist nicht im Sinne des Service Public», findet Redaktorin Sandra Porchet.

Ausserdem feiert persönlich diese Woche sein 60-jähriges Bestehen. Seit zehn Jahren gehört der Verlag Matthias Ackeret. Er blickt mit Stolz zurück. «60 Jahre sind sehr lang für ein Medium», betont er im Podcast.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.

