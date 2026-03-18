CH Media: Inlandredaktion mit neuem Führungsduo

Publiziert am 18.03.2026

Das Inlandressort der Newsportale und Tageszeitungen von CH Media erhält eine neue Leitung, teilt CH Media mit. Lea Hartmann und Michael Graber, beide Mitglieder der Bundeshausredaktion, folgen auf Doris Kleck und Anna Wanner. Diese haben innerhalb des Medienhauses neue Rollen übernommen (persoenlich.com berichtete).

Michael Graber begann seine journalistische Laufbahn bei der damaligen Neuen Luzerner Zeitung. Er ist mit kurzen Ausnahmen seit knapp 20 Jahren bei CH Media tätig. Der ausgebildete Lehrer hat von Lokalpolitik bis zu Kultur sämtliche Stationen durchlaufen. Seit mehreren Jahren gilt sein Fokus der nationalen Politik.

Lea Hartmann stiess Anfang 2025 zum Inlandteam von CH Media. Zuvor schrieb sie für den Blick, erst aus dem Newsroom und seit 2018 aus dem Bundeshaus. Die Politjournalistin hat einen Master in Weltgesellschaft und Weltpolitik der Uni Luzern. Sie befindet sich derzeit in Mutterschaftspause und kehrt im Juni in neuer Funktion zurück. (pd/spo)