Das für September geplante sechste Schweizer Reporter-Forum findet wegen des Coronavirus nicht statt, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Stattdessen werden ab Montag «Corona Sessions» lanciert.

Dabei handelt es sich um eine mehrteilige digitale Gesprächsreihe des Reporter-Forums. Sie behandelt aktuelle Fragestellungen mit Bezug zu Journalismus während der Corona-Krise.

Aus Transparenzgründen: Involviert sind auch persoenlich.com-Redaktorinnen: Edith Hollenstein diskutiert beim ersten Panel mit, während Michèle Widmer neu Mitglied im Verein Reporter Forum Schweiz ist.

Die Schwerpunkte werden laut Mitteilung aufgrund der sich ständig verändernden Lage zeitnah gesetzt und auf der Homepage und über Social Media verkündet. Zielgruppe sind – wie jeweils beim Anlass im Zürcher Volkshaus – angehende und aktive Journalistinnen und Journalisten.

«Warum machen wir das? Weil wir überzeugt sind, dass es in diesen Zeiten mehr denn je einen Ort braucht, an dem sich Schweizer Journalistinnen austauschen können», heisst es weiter in der Mitteilung.

Bereits fix ins Programm aufgenommen sind die nachfolgenden zwei Veranstaltungen – weitere Events werden folgen.

Die Sessions

#1 – Journalismus während der Coronakrise: Erste Erfahrungen mit Kurzarbeit

David Wiederkehr (stv. Sportchef «Tamedia»)

Edith Hollenstein (Redaktionsleiterin «persoenlich.com»)

Patrik Müller (Chefredaktor «CH Media»)

Moderation: Dennis Bühler («Republik»). Donnerstag 7. Mai, 18:00 Uhr auf Zoom.





#2 – Selbständige – Wie überstehen freie Journalist:innen die Corona-Krise?

Eva Hirschi (freie Journalistin)

Miriam Suter (freie Journalistin)

Paula Scheidt («Das Magazin»)

Sara Winter (Chefredakteurin «Surprise»)

Moderation: Franziska Engelhardt (freie Journalistin). Donnerstag 14. Mai, 18:00 Uhr auf Zoom.

Die Zugangsdaten erhält man kostenlos auf Anfrage per Mail über info[ätt]reporter-forum.ch. (pd/lol)