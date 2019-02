Couleur 3: Internationale Radiosendung ist lanciert

Der dritte Radiosender von RTS in der Romandie, Couleur 3, lanciert zusammen mit drei weiteren öffentlich-rechtlichen Sendern aus der französischsprachigen Welt eine gemeinsame Radiosendung. «Rapophonie» heisst das neue internationale Format, das sich primär an ein jugendliches Publikum richtet und sich ganz dem französischsprachigen Rap verschrieben hat.

«Rapophonie» konzentriert sich seit Anfang Februar jeden Sonntagabend von 21 bis 22 Uhr auf die beste Rapmusik aus der Schweiz, Frankreich, den französischen Überseegebieten sowie aus Belgien, Kanada und dem französischsprachigen Afrika.

Getragen wird das Projekt von Couleur 3 (RTS), Mouv' (Radio France), ICI Musique (Radio Canada) und dem belgischen Sender Tarmac (RTBF), wie es in einer SRG-internen Mitteilung heisst. «Rap ist die am häufigsten gehörte und geteilte Musik der Welt. Wir möchten gemeinsam diese vielfältige, französischsprachige Szene hervorheben und der Schweizer Musikszene damit international eine einzigartige Plattform ermöglichen», wird Nicolae Schiau, Redaktionsleiter von Couleur 3, in der Mitteilung zitiert.

Moderiert wird «Rapophonie» von RTS-Musikmoderator und Songwriter Michel Ndeze, den Hörerinnen und Hörern von Couleur 3 bereits bestens bekannt von Sendungen wie «Sept heures du soir», «Downtown Boogie» oder «Métissages». (pd/as)