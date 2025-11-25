CH Media: Investition in Zeitungsdruckerei in Aarau

Publiziert am 25.11.2025

CH Media investiert an ihrem Hauptstandort in Aarau einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag in die Druckinfrastruktur. Bis 2027 entsteht dort die modernste Zeitungsdruckerei der Schweiz. Die bestehende Anlage wird mit neuer Technologie ausgerüstet und um zusätzliche Kapazitäten erweitert, heisst es in einer Mitteilung.

Kern der Investition ist ein Hochleistungsfalzapparat des Herstellers Koenig & Bauer sowie der Ersatz der Versandlinie durch eine moderne, flexible Lösung von Ferag. Weitere Modernisierungen umfassen Robotiksysteme in der Logistik und vernetzte Prozesse von der Vorstufe bis zur Distribution.

«Diese Grossinvestition ist ein Leistungsversprechen an unsere Kundinnen und Kunden: Wir bieten höchste Kapazität, Qualitätssicherheit und Liefertreue. So sichern wir die Produktion für unsere eigenen Titel sowie für Drittkunden auf Jahre hinaus», wird Stefan Wabel, COO Zeitungsdruck bei CH Media, zitiert.

Mit dem Ausbau der Druckkapazitäten und dem Kundenwachstum in Aarau will CH Media zusammen mit dem Standort St. Gallen bis 2027 das führende Kompetenzzentrum für Zeitungsdruck in der Schweiz werden. (pd/cbe)