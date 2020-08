Ringier: Izzy-Team wird aufgelöst, Relaunch im Oktober

von Christian Beck

Drei Jahre nach dem Start im September 2017 soll das Social-Media-Magazin Izzy aufgefrischt werden. «Ein neu formiertes Team geht im Oktober mit einem frischen Konzept an den Start», schreibt Ringier am Dienstag in einer Mitteilung. Izzy begegne «dem raschen Wandel im Medienkonsum der jungen Zielgruppen sowie dem durch die Coronakrise bedingten drastischen Rückgang der Werbeeinnahmen mit einem Relaunch».

Das zwölfköpfige Izzy-Team wird im Zuge der Konzeptänderung aufgelöst, teilt Ringier mit. Gespräche über mögliche Weiterbeschäftigungen innerhalb der Ringier AG würden geführt, einzelne Entlassungen seien nicht zu vermeiden. «Das Team von Izzy hat Grossartiges erreicht: Innerhalb kürzester Zeit ist diese junge Medienmarke zu einem der bekanntesten und beliebtesten Brands der jungen Deutschschweiz geworden», wird Ringier-CEO Marc Walder in der Mitteilung zitiert. «Izzy hat Journalismus und Storytelling für eine junge Zielgruppe neu definiert. Darauf bauen wir auf.»

Im Oktober startet neues Team

Bis Ende September laufe Izzy in bestehender Form und Teamzusammensetzung auf den Plattformen Instagram, Facebook und YouTube weiter. Dann übernimmt «ein neu formiertes Team die Verantwortung für die Marke und deren inhaltliche Ausgestaltung», so Ringier. Laut gut informierten Quellen soll Cedric Schild, besser bekannt als «Supercedi», wieder beim Jugend-Onlinemedium zu sehen sein. Dieser kündigte Anfang Jahr seine Verträge (persoenlich.com berichtete). Die Ringier-Medienstelle wollte diese Personalie auf Anfrage von persoenlich.com nicht kommentieren. Einzelheiten zur Teamzusammensetzung würden im Oktober folgen.

Izzy soll ab Oktober um neue Kanäle und Erlösquellen erweitert werden. «Mit der bisher aufgebauten hohen Reichweite auf Social Media, der Beliebtheit der Marke bei jungen, urbanen Menschen in der Deutschschweiz und dem Know-how der ersten drei Jahre hat Izzy die optimalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche nächste Phase», schreibt Ringier.

«Tolle Aufbauarbeit»

Izzy wurde von Bernhard Brechbühl, Chief Content Officer der Energy-Gruppe, gegründet und verantwortet. Bei ihm und seinem Team bedankt sich Walder «für die tolle Aufbauarbeit von Izzy zu einem veritablen Love-Brand». «Bernhard Brechbühl übergibt Anfang Oktober Izzy an das neue Team, um sich anschliessend wieder auf seine Aufgaben in der Geschäftsleitung der Energy-Gruppe zu konzentrieren», sagt Johanna Walser, Head of Public Relations bei Ringier, zu persoenlich.com.

Seit dem Start 2017 ist Izzy rasant gewachsen und zählt mittlerweile laut Mitteilung mehr als 600'000 Fans und Follower auf den Plattformen Instagram, Facebook und YouTube. Das redaktionelle Konzept «Unterhaltung mit Haltung» und das konsequent für Social Media optimierte Storytelling würden «den Nerv des Publikums sowie der Werbekunden» treffen, ist Ringier überzeugt.