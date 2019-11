Fall Carlos

Jacqueline Fehr kritisiert SRF und die Medien

Die Zürcher Regierungsrätin erhebt Vorwürfe gegen die Medien. Der SRF-Film über Hansueli Gürber sei ein Fehler gewesen. Am besten wäre es, wenn nun «die medialen Scheinwerfer ausgeschaltet» würden, sagte Fehr in der «NZZ am Sonntag».