Zürcher Presseverein: Janik Leuenberger neu im Vorstand

Publiziert am 12.05.2026

Janik Leuenberger ersetzt im Vorstand Jonas Gabrieli, der nach zehn Jahren aus privaten Gründen aus dem Gremium ausscheidet. Gabrieli, der den Verein laut einer Mitteilung zehn Jahre lang mitgeprägt und zahlreiche Veranstaltungen moderiert hat, bleibt dem Zürcher Presseverein (ZPV) als Mitglied und Delegierter erhalten. Der Vorstand amtet im Vereinsjahr 2026/27 weiterhin mit sechs Mitgliedern.

Leuenberger absolvierte von 2022 bis 2024 die Ringier Journalistenschule und war danach als Investigativreporter bei SRF und als Videojournalist bei Blick tätig. Derzeit studiert der Ostschweizer Jus an der Universität Zürich und arbeitet freischaffend. Bereits mit 15 Jahren nahm er am Youth Lab von 20 Minuten teil und moderierte beim Jugendsender Radio- und Tv4Tng.

Das vergangene Vereinsjahr war bewusst auf zwei Veranstaltungen beschränkt worden. Während das Kaminfeuergespräch mit Daniel Puntas Bernet, Gründer, Chefredaktor und Verleger des Magazins Reportagen, im November wenig Zuspruch fand, verzeichnete der gemeinsam mit der Zürcher PR Gesellschaft (ZPRG) organisierte Communication Summit Anfang Februar rund 230 Teilnehmende – deutlich mehr als in den Vorjahren (170). Der nächste Communication Summit ist für den 2. März 2027 geplant.

An der Generalversammlung vom Montag informierte Vereinspräsidentin Fabienne Sennhauser ausserdem über strukturelle Anpassungen: Per 1. April 2026 wurden Teile der Sekretariatsaufgaben – darunter die gesamte Mitgliederadministration, die Ausstellung des Presseausweises und die telefonische Erreichbarkeit – ans Zentralsekretariat von Impressum in Fribourg ausgelagert. Das Pensum von Geschäftsführerin Gaby Lurati wurde im gegenseitigen Einvernehmen auf 10 Prozent reduziert.

Angesichts eines strukturellen Defizits infolge von Mitgliederschwund beschlossen die Vereinsmitglieder zudem, das Vereinsvermögen künftig in ein aktiv gemanagtes Aktiendepot zu investieren. Der ZPV zählte per Ende April 2026 608 Mitglieder, davon 500 Aktivmitglieder mit Eintrag ins Berufsregister. (pd/cbe)