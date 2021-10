SRF: Jann Billeter bei «Gredig direkt»

Nach 24 Jahren bei SRF hat es Jann Billeter zum privaten Sportsender MySports gezogen, wo der Bündner seit zwei Monaten arbeitet (persoenlich.com berichtete). An den Olympischen Spielen in Tokio verabschiedete sich ein emotionaler Jann Billeter vom SRF-Fernsehpublikum. 1997 war er als 25-Jähriger zur Sportredaktion des Schweizer Fernsehens gestossen. Fast doppelt so alt ist er Anfang September weitergezogen. Bei MySports widmet er sich uneingeschränkt dem Eishockey, das ihn seit frühester Kindheit nicht mehr losgelassen hat.

Billeter stand selbst vor dem Durchbruch im Profi-Eishockey, wurde in jungen Jahren als hoffnungsvoller Stürmer des HC Davos aber von einer heimtückischen Nierenkrankheit ausgebremst. Mit 23 Jahren entging er nach einer Hirnblutung dem Tod nur knapp. Er haderte lange mit der verpassten Chance: «Es brauchte viele Rückfälle und Spitalaufenthalte, bis ich endlich realisierte: Ich bin der grösste Glückspilz», so Billeter rückblickend.

Als Gast bei «Gredig direkt» kehrt Billeter für ein kurzes Gastspiel zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte. Zu sehen ist die Sendung am Donnerstag, 28. Oktober 2021, umd 22.25 Uhr auf SRF 1. (pd/wid)