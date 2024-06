SRF Kultur: Jetzt beginnt die Suche nach einer Wille-Nachfolge

Rundschau

Nach Vorwürfen verteidigt sich SRF

Die Schaffhauser AZ zieht Teile des Beitrags über eine Prügelattacke in Zweifel. Mario Poletti kontert.

Ein Artikel der Schaffhauser AZ zieht Teile des Beitrags über eine Prügelattacke in Zweifel, der am 22. Mai ausgestrahlt wurde. «Es wird nichts suggeriert», kontert Mario Poletti, Leiter der «Rundschau», in der SonntagsZeitung.