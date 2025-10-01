Tamedia: Jigme Garne leitet Tagi-Ressort Winterthur

Publiziert am 01.10.2025

Jigme Garne wird Gesamtleiter des Ressorts Winterthur beim Tages-Anzeiger. In dieser Funktion verantwortet er ab 1. Oktober die Berichterstattung über die Stadt und die Region Winterthur. Das Ressort ist im Technopark Winterthur verankert.

Für den in Winterthur geborenen Jigme Garne ist es eine Rückkehr. Er startete seine journalistische Laufbahn 2011 mit einem Praktikum beim Landboten, wo er später Redaktor und Leiter des Reporterteams wurde. 2020 wechselte er als Redaktor und Blattmacher ins Ressort Zürich des Tages-Anzeiger.

Die Funktion der Gesamtleitung für Stadt und Region des Ressorts Winterthur beim Tages-Anzeiger wurde neu geschaffen, so Tamedia auf Anfrage von persoenlich.com. Mit Garnes Rückkehr soll die enge Zusammenarbeit der Ressorts Zürich und Winterthur sowie die journalistische Präsenz in der Region Winterthur gestärkt werden.

Vor einem Jahr wurde bekannt, dass die Redaktion der Zürcher Regionalzeitungen (Landbote, Zürichsee-Zeitung, Zürcher Unterländer) in die Redaktion Zürich des Tages-Anzeigers integriert wurde. Diese wird zentral von Chefredaktorin Raphaela Birrer geführt. (cbe)