Radio SRF 3: Joël von Mutzenbecher moderiert «WochenRundShow»

Der Basler Joël von Mutzenbecher moderiert ab dem 16. März bei Radio SRF 3 das Newsquiz «WochenRundShow», in welchem es Fragen rund ums aktuelle Wochengeschehen zu beantworten gilt, dies im Wechsel mit Moderationskollegin Franziska von Grünigen. Der 31-Jährige ersetze in dieser Sendung Fabio Nay, der neu vermehrt unter der Woche bei Radio SRF 3 am Mikrofon im Einsatz ist, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Nebst langjähriger Erfahrung als Radiomoderator, unter anderem bei Energy Basel, bringe von Mutzenbecher auch Spontaneität, Wortwitz und Redegewandtheit mit, tritt er doch seit Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum als Comedian auf.



«Ich bin extrem stolz, dass die ‘WochenRundShow’ jetzt vollständig in Händen von zwei ‘vons’ ist. Die Sendung beinhaltet alles, was ich als Bühnenmensch liebe: eine unterhaltende Verarbeitung von News sowie viel Raum für Improvisation, dank den Studiogästen und Hörerinnen, die live mitmachen», lässt sich Joël von Mutzenbecher in der Mitteilung zitieren. Einzig über den «frühen Sendungsbeginn von 13 Uhr» müsse man nochmals reden. (pd/eh)