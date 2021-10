NZZ: Johannes Berchtold wird Leiter Nutzermarkt

Johannes Berchtold übernimmt per 1. Januar 2022 zusätzlich zu seiner jetzigen Funktion als Leiter Markenstrategie und -führung der NZZ die Weiterentwicklung und Umsetzung der Vermarktung im Abonnementsbereich. Dies schreibt die NZZ in einer Mitteilung. Er folgt auf Milena Russ, die das Unternehmen per Ende April 2022 auf eigenen Wunsch verlässt, um ein Sabbatical anzutreten und sich danach einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

Bereits seit Oktober 2019 leitet Berchtold den Bereich Markenstrategie und -führung der NZZ. «Ich freue mich sehr, dass wir die Nachfolge für den Nutzermarkt mit einem hoch geschätzten und im Haus sehr gut vernetzten Kollegen ideal regeln können», wird Johannes Boege, Chief Revenue Officer der NZZ, zitiert.



Johannes Berchtold stiess von McKinsey & Company, wo er als Head of Communications tätig war, zur NZZ. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Chief Operations Officer, bei der St. Galler Stiftung für Internationale Studien. Die Stiftung zeichnet unter anderem für das renommierte St. Gallen Symposium verantwortlich. Johannes Berchtold studierte Allgemeine Geschichte, politische Philosophie und osteuropäische Geschichte in Zürich und Lausanne. Nach einem Forschungsaufenthalt in London promovierte er 2006 an der Universität Zürich in Rechtsgeschichte. 2015 absolvierte er das Senior Executive Programme (SEP) an der London Business School.

Johannes Berchtold übernimmt die Leitung des Nutzermarktes von Milena Russ, welche die NZZ Ende April 2022 nach neun erfolgreichen Jahren in diversen Marketing- und Vertriebsmanagement-Funktionen verlassen wird, um sich den Wunsch nach einem Sabbatical zu erfüllen und danach eine neue berufliche Herausforderung anzugehen. (pd/wid)