Fundaziun Medias Rumantschas: Jon Pult wird Präsident

Publiziert am 07.03.2025

Die rätoromanische Nachrichten- und Medienagentur Fundaziun Medias Rumantschas (FMR) hat mit SP-Nationalrat Jon Pult einen neuen Präsidenten. «Mit Jon Pult übernimmt eine romanischsprachige Person das Präsidium der FMR, die sich seit vielen Jahren in der Welt der Politik, der Kommunikation und der Medien bewegt», schreibt der Stiftungsrat am Freitag.

Das FMR-Präsidium ist für Pult laut der Mitteilung auch ein Engagement für eine seiner Muttersprachen. «Die FMR garantiert zusammen mit dem Rätoromanische Fernsehen und Radio RTR Tag für Tag einen Journalismus in romanischer Sprache», wird Pult zitiert. Das sei fundamental für die Zukunft der rätoromanischen Sprache und Kultur, aber auch für die Demokratie in den rätoromanischen Regionen.

Einsatz für hochwertigen Journalismus

«Gerade in dieser von Unsicherheiten und Desinformation geprägten Welt ist es wichtig, täglich einen qualitativ hochwertigen romanischen Journalismus zu garantieren», so Pult. Er freue sich, sich als Präsident der FMR dafür einzusetzen.

Die FMR erstellt mit ihrer Redaktion von rund 20 Mitarbeitenden journalistische Texte in allen romanischen Idiomen und in Rumantsch Grischun. Sie bietet ihren Medienpartnern täglich Inhalte in Form von Artikeln und Fotos an und bietet zudem Layoutarbeiten an. Die FMR wird vom Bund und vom Kanton Graubünden finanziert und besteht seit sechs Jahren. (sda/spo)