Knall in der Medienbranche: Jonas Projer, bekannt geworden als Moderator der «Arena» des Schweizer Fernsehens SRF, wechselt zur NZZ-Gruppe. Er werde neuer Chefredaktor der NZZ am Sonntag. Dies vermeldet die CH-Media-Redaktion am Donnerstagabend. Projer löse Luzi Bernet ab, der die NZZ am Sonntag seit Oktober 2017 leitet. (eh)