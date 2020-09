Top-Medien: «Jontsch» wird Berater bei Radio Top

Vor rund einem Jahr haben die Top-Medien bekanntgegeben, dass der langjährige Geschäftsführer Günter Heuberger sein Amt an seinen Stellvertreter Philippe Pfiffner weitergibt. Vorgesehen war eine Übergangszeit bis Ende 2021 (persoenlich.com berichtete). Infolge der guten Umsetzung der bisherigen Übergangsphase haben die Verwaltungsräte der Top-Medien den Wechsel auf den 1. März 2021 vorgezogen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Aufgrund der früheren Übernahme der Geschäftsführung übergibt Pfiffner seine Funktion als Programmleiter Radio Top an die beiden aktuellen Stellvertreterinnen. Jasmin Barbiero und Katrin Germann übernehmen die Verantwortung per 1. Januar 2021 gemeinsam. Die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen werden weiterhin am Sender zu hören sein. Barbiero wird regelmässig die Morgenshow moderieren, Germann behält als zweifache Mutter ihr Teilzeitpensum.

Neu wird das Radio-Top-Moderationsteam von Jonathan «Jontsch» Schächter gecoacht. Der Radio-und Fernsehmoderator übernimmt nach seinem Abgang bei Energy Zürich und einer Auszeit ein entsprechendes Beratermandat bei Radio Top, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In regelmässigen Abständen werde «Jontsch» das Moderationsteam besuchen und coachen. «Ich freue mich riesig mit den Moderatorinnen und Moderatoren von Radio Top zusammenarbeiten zu dürfen», lässt sich der 38-jährige Zürcher zitieren. (pd/cbe)