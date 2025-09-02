SRF: Jörg Abderhalden hört als Experte auf

Publiziert am 02.09.2025

Jörg Abderhalden beendete seine erfolgreiche Schwingerkarriere 2010. 2013 stieg er als Schwingexperte bei SRF ein und begleitete den Sport im TV als Co-Kommentator und Experte. Nun beendet der 45-Jährige sein Engagement bei SRF Sport. Seinen letzten Einsatz für SRF bestritt er beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 (ESAF) in Mollis GL, wo er als Co-Kommentator an der Seite von Stefan Hofmänner stand.

Der Schritt erfolge auf Wunsch Abderhaldens, teilt SRF am Dienstag mit. «Nach zwölf Jahren als SRF-Experte habe ich gespürt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dieses Kapitel abzuschliessen und neue Herausforderungen anzugehen», wird der Toggenburger in der Mitteilung zitiert. Als Schiedsrichter beim «Samschtig-Jass» bleibt Abderhalden dem SRF-Publikum erhalten.

Vor der Ankündigung des Rücktritts kritisierte der Blick Abderhalden als «parteiisch». Der ehemalige Spitzenschwinger gehört seit diesem Jahr nämlich zum Trainerteam der Nordostschweizer Mannschaft, die unter anderem den König Armon Orlik stellte. Diese Doppelrolle sieht der Blick als problematisch, wie die Zeitung am Dienstag schreibt.

Mit der Kritik stehe der Rücktritt in «keinerlei Zusammenhang», schreibt SRF auf Anfrage. Rückmeldungen werden ernst genommen, heisst es weiter. «Wir reflektieren unsere Arbeit stets kritisch – allerdings intern, nicht in der Öffentlichkeit.» Für SRF habe es keinen Anlass gegeben, dass Abderhalden bereits vor dem ESAF zurücktritt.

In der Mitteilung bedauert Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, den Abgang des Schwingerkönigs: «Er hat die Dinge beim Namen genannt und scheute sich nicht, auch Kritik zu üben. Gleichwohl blieb er dabei immer fair und korrekt.» Die künftige Zusammensetzung des Schwing-Expertenteams wird in den kommenden Monaten konkretisiert. (spo)