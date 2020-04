Todesfall: Journalist Stefan Lüscher ist gestorben

Der bekannte Journalist und ehemalige Rennfahrer Stefan Lüscher ist in seinem 70. Lebensjahr seiner ALS-Krankheit erlegen. Dies meldet autosprint.ch. Lüscher zählte in den 70- und 80er-Jahren zu den erfolgreichsten Rennfahrern in Schweizer Markenportalen. So gewann er den Schweizer Renault-5-Pokal in der Saison 1981. Zudem gewann er mit Marc Hopf von der Auto-Illustrierten einige Ralleys.

Von 1984 bis 1996 machte sich der gebürtige Basler als Automobil- und Motorsportjournalist für die Auto-Illustrierte landesweit einen Namen, anschliessend war er bis 2010 deren Chefredaktor. Während 36 Jahren war er Co-Herausgeber und Chefredaktor des Schweizer-Motorsport-Jahrbuch. Zudem arbeitete er bis jetzt als freier Auto- und Motorsport-Journalist und Fotograf. Stefan Lüscher lebte im Kanton St. Gallen. (ma)