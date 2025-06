Publiziert am 23.06.2025

Der 104-minütige Dokumentarfilm basiert auf Recherchen von Arthur Rutishauser, Chefredaktor SonntagsZeitung. Inszeniert hat den Film Simon Helbling. Die Produktion behandelt die Ereignisse rund um die Credit Suisse bis zur Übernahme durch die UBS.

Der Film hatte am 19. März 2025 Premiere. Die vierteilige Dokumentarserie mit je 45-minütigen Episoden ergänzt den Film mit zusätzlichen Inhalten und Interviews. Die Serie wurde im Juni 2025 am Seriale – International Series Festival Giessen ausgezeichnet, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Film und Serie sind ab dem 24. Juni 2025 auf Joyn verfügbar. Der Film wird am 1. Juli 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt, die Serie folgt ab September 2025 auf ProSieben Schweiz.

Die Produktion stammt von Contrast Film in Zusammenarbeit mit Tamedia. Andrea Haemmerli, Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz, bezeichnete die Dokumentation als Bereicherung für das Portfolio investigativer Formate auf den beiden Plattformen. (pd/awe)