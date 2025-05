Publiziert am 12.05.2025

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter war Ehrengast am Jubiläumsanlass und lieferte gemäss einem Bericht auf der Website nebelspalter.ch einen Einblick in ihre politischen Erfahrungen und Überzeugungen.



Nebelspalter-Verwaltungsratspräsident Konrad Hummler unterstrich in seiner Rede die gesellschaftliche Bedeutung des Satiremagazins. «Wir müssen hellwach sein, denn Macht ist immer ein Gegner von Freiheit und Demokratie», sagte Hummler. Der Verlag sehe es als Auftrag, den Kampf gegen «rote und braune Fäuste» fortzusetzen.



Ein Höhepunkt des Abends war die erste Verleihung des Publikumspreises für die «Karikatur des Jahres». Der Schweizer Zeichner Caspar Frei gewann mit seiner Zeichnung «Wir schaffen das», die Angela Merkels berühmten Ausspruch zur Flüchtlingskrise hinterfragte. Frei kommentierte rückblickend: «Als ich diese Karikatur bei der Flüchtlingskrise 2016 erstmals veröffentlichte, erntete ich einen Shitstorm. Ich sei ein Rassist, wurde mir an den Kopf geworfen. Dabei habe ich nur zum Ausdruck gebracht, was viele Menschen dachten.»







Die Veranstaltung, die 175 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vereinte, wurde durch den Auftritt des Comedians Stefan Büsser und einen Apéro Riche abgerundet. (pd/nil)