Radio SRF: Judith Wernli stösst zum «Focus»-Team

Judith Wernli wird ab Januar 2022 Gesprächsleiterin bei «Focus». Die 48-jährige Aargauerin ergänzt das Team um Kathrin Hönegger, Hannes Hug, Tom Gisler, Dominic Dillier und Anita Richner, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wernli war in der Morgen-Primetime auf Radio SRF 3 zu hören und prägte in den letzten Jahren das Vorabend-Format «SRF 3 punkt CH», das der Schweizer Musikszene eine prominente Plattform bietet.

«Ich freue mich sehr, mit Judith Wernli eine versierte Talkerin an Bord zu holen, die den Anspruch an unser Format zu 100 Prozent teilt: Gespräche mit Persönlichkeiten zu führen, die gleichzeitig Tiefe und Leichtigkeit vermitteln», sagt «Focus»-Teamleiterin Anita Richner. «Uns interessiert der Blick hinter die Kulisse: Wer sind unsere Gäste, wie wurden sie geprägt und was treibt sie an?» (pd/wid)