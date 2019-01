In eigener Sache: Jugendliche arbeiten als Medienjournalistinnen

Im Zusammenhang mit der Initiative YouNews arbeiten seit Dienstag, 15. Januar, Lara Hafner und Fabiana Merz Enriquez bei uns mit. Sie lernen dabei den Alltag auf unserer Redaktion kennen, nehmen an Besprechungen teil und erarbeiten eigene Beiträge – so zum Imholz Förderpreis oder zur neuen SRF-Filmproduktion. Gleichzeitig hatten die jungen Frauen im Vorfeld den Auftrag, den Auftritt von persoenlich.com kritisch zu begutachten und uns eine Rückmeldung zu geben.

«Mir gefallen die knalligen Farben der Website: Rot funktioniert gut als Wiedererkennungsmerkmal», sagt Lara Hafner. Auch die Aufmachung im «Kachelsystem» fände sie ansprechend. Allerdings räumt sie ein: «Auf den ersten Blick wirkte die Website mit den vielen Informationen – Artikeln, Stellen- und Werbeanzeigen – beinahe etwas überladen. Es braucht Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen», so die 18-Jährige.

Angesprochen auf die Inhalte, die sie auf unserem Portal interessierten, hält Fabiana Merz Enriquez fest: «Ich muss einen Bezug zum Thema haben, der Artikel muss für mich greifbar sein. Daher habe ich zuerst das YouNews-Interview gelesen.» Überdies habe sie den Beitrag zu Döpfners Social-Media-Boykott sehr lesenswert gefunden: «wahrscheinlich deswegen, weil soziale Medien in meinem Alltag sehr präsent sind», erklärt die 19-Jährige.

Am Mittwoch reisen sie zusammen mit einer unserer Redaktorinnen ins SRF-Studio im Zürcher Leutschenbach, um zu beobachten, wie sich die drei Jugendlichen auf ihre «Arena»-Moderation vom Freitag vorbereiten. Was den beiden Neo-Medienjournalistinnen dabei auffällt, lesen oder sehen Sie, liebe persoenlich.com-Leserinnen und Leser, am Freitagmorgen in unserem Newsletter. (eh/as)