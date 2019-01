SRF: In Oberengstringen wird nun gedreht

In der Gemeinde Oberengstringen haben die Dreharbeiten zum Film «Jetzt erst recht» gestartet, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Es handelt sich um eine Koproduktion zwischen dem Schweizer Fernsehen und der Produktionsfirma Hugofilm. Das Zepter während des Drehs hält die prominente Regisseurin Katalin Gödrös, welche mit Produktionen wie «Im Nirgendwo» und «Der Bestatter» glänzte.

Aufeinandertreffen zweier Kulturen

In der Komödie «Jetzt erst recht» prallen zwei Kulturen aufeinander, und das in einem Dorf auf dem Lande. Sonntags ist in Pfarrer Martins Kirche nur gähnende Leere vorzufinden, während die nahe gelegene Hinterhofmoschee des örtlichen Imams Hoxha Hadschi Hamid kaum genug Raum für alle Besucher aufzubringen vermag.

Als Pfarrer Martin die schockierende Nachricht erreicht, der Bischof wolle seine heissgeliebte Kirche schliessen, rafft sich der sonst phlegmatische Pfarrer zusammen. Er fasst den Entschluss, für den Fortbestand der Kirchgemeinde einzustehen. Gleichzeitig besteht die muslimische Gemeinschaft aber auf dem Neubau einer Moschee. Während beide Glaubensgemeinschaften um ihre Gotteshäuser kämpfen, wird ein Stein ins Rollen gebracht, der das ganze Städtchen einnimmt.

Prominente Besetzung

Die beiden Hauptrollen des Pfarrers und des muslimischen Imams werden von dem in Zürich aufgewachsenen österreichischen Schauspieler Dietrich Siegl und dem deutsch-türkischen Theater- und Filmschauspieler Özgür Karadeniz verkörpert. Im Film sind zudem Fabienne Hadorn als Kirchenpflegerin Regula Wölfli, Lale Yavas als Ehefrau des Imams sowie die Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspieler Silvio Kretschmer, Anouk Petri, Veton Hamza und Lou Haltinner zu sehen. Zum prominenten Nebencast zählen Samuel Streiff, Margot Gödrös sowie Stefan Gubser.

Die Komödie ist eine von vier jährlich publizierten Fernsehproduktionen, die das Schweizerische Fernsehen in Zusammenarbeit mit Schweizer Produktionspartnern realisiert. Weitere Produktionen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad geniessen, sind der «Tatort» oder die Fernsehserien «Der Bestatter» und «Wilder». (fme*)





